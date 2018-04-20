На части территорий Сергиево‑Посадского района установили карантин по бешенству животных

Карантин по бешенству животных установили в деревне Самотовино Сергиево-Посадского района Подмосковья , соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО

«Установить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных пункта: деревня Самотовино сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского района», — говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, карантин также установили от западной границы деревни Самотовино на север вдоль границы Сергиево-Посадского района до южной границы села Муханово и далее до западной границы деревни Самотовино.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.