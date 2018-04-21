В Самаре изменилось расписание дачных маршрутов от Мехзавода и площади Кирова

В субботу, 21 апреля, в Самаре пустят автобусы до дачных участков. Цена за проезд по сравнению с прошлым годом не изменится. Пассажиры смогут добраться до Алексеевских дач на маршрутах № 147 и 182 от площади Кирова.

— Для дачников из поселка Мехзавод организован автобус № 154. Он поедет до ПК «Исторический Вал». Посадку пассажиров организуют на остановке «Поселок Мехзавод» в 10 квартале у дома № 13, — рассказали в самарской мэрии.

Пассажирам не придется толпиться в очереди за билетами. Кондукторы продают их в салоне автобуса. В субботу, 28 апреля, — рабочий день, перевозки осуществляться не будут. Также отменят рейсы на Троицкую родительскую субботу 26 мая и в День Победы 9 мая.