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Земельный надзор назначит проверки по новым критериям
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Земельный надзор назначит проверки по новым критериям 

Время бухгалтера 1 час назад
Минэкономразвития утвердил индикаторы риска, для назначения внеплановых проверок органами земельного надзора.
К таковым законодатель отнес:
— расхождение данных о площади занимаемого предприятием участка в ЕГРН и фактически;
— неверное по сравнению с ЕГРН прохождение границы участка более чем на величину погрешности установленной приказом Минэкономразвития РФ от 1.03.2016 № 90;
— использование участка без учета его категории и вида разрешенного использования, указанных в ЕГРН;
— невыполнение требований федерального законодательства в отношении возведения объектов строительства на участках, для этого предназначенных.
Все сведения об актуальности для конкретных землепользователей указанных факторов будут собираться без привлечения юрлица или индивидуального предпринимателя.
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