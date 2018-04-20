Земельный надзор назначит проверки по новым критериям

Минэкономразвития утвердил индикаторы риска, для назначения внеплановых проверок органами земельного надзора.

К таковым законодатель отнес:

— расхождение данных о площади занимаемого предприятием участка в ЕГРН и фактически;

— неверное по сравнению с ЕГРН прохождение границы участка более чем на величину погрешности установленной приказом Минэкономразвития РФ от 1.03.2016 № 90;

— использование участка без учета его категории и вида разрешенного использования, указанных в ЕГРН;

— невыполнение требований федерального законодательства в отношении возведения объектов строительства на участках, для этого предназначенных.

Все сведения об актуальности для конкретных землепользователей указанных факторов будут собираться без привлечения юрлица или индивидуального предпринимателя.