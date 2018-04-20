Медведев о рыбохозяйственном комплексе в России: он на подъеме

Рыбохозяйственный комплекс в России в целом находится на подъеме, производство товарной аквакультуры, вылов рыбы стабильно растут. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по развитию рыбоперерабатывающей промышленности.

Вместе с тем он отметил, что улов «нужно вовремя переработать и доставить потребителям, тем более, что люди все больше думают о здоровом питании и охотно покупают рыбу и рыбопродукты». «Есть устойчивый спрос на такую продукцию и в России, и за рубежом, доходы от экспорта тоже растут, что само по себе неплохо», — сказал глава кабмина.

Медведев подчеркнул, что сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы прямо на территории морских рыбных терминалов появились логистические центры с мощными холодильниками, переработкой, необходимыми системами хранения.

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