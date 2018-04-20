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Звезды на фонари: Петрозаводск украшают ко Дню Победы
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Звезды на фонари: Петрозаводск украшают ко Дню Победы 

Карельские вести 1 час назад
На центральных улицах карельской столицы продолжается монтаж конструкций.
Более 100 декоративных консолей с тематикой, посвященной победе в Великой Отечественной войне, установлены в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Кронштейны появились на площади Ленина, на проспектах Ленина и Карла Маркса, а также на других магистралях.
На следующей неделе, 23 апреля городская администрация запустит декаду по уборке памятных мест «Мой Петрозаводск». Субботники у памятников и памятных мест, связанных с военными событиями, историей и культурой края, будут организованы в преддверии майских праздников. Первое мероприятие пройдет у памятника Петру I.
По материалам: ptzgovorit.ru
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