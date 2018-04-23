Huawei хочет научить голосовой ассистент понимать эмоции владельца

Голосовые помощники внутри смартфонов неплохо справляются с простыми задачами и вопросами. С их помощью получится узнать погоду, поставить таймер, ответить на входящее сообщение или добавить напоминание. При этом ассистенты не учитывают интонации и другие особенности речи. Huawei хочет это исправить.

Сегодня голосовым ассистентом компании ежедневно пользуется 110 миллионов человек, сообщает Phone Arena. В перспективе помощник получит эмоциональный искусственный интеллект. Особенность в том числе поможет постоянно контролировать психическое здоровье человека и в случае чего уведомлять близких.

Информацию о работе сотрудников подтвердил Феликс Чжан, вице-президент по разработке программного обеспечения в подразделении потребителей Huawei.

Мы считаем, что в будущем наши потребители захотят взаимодействовать с системой на эмоциональном уровне. Это то направление, которое мы рассматриваем в долгосрочной перспективе.

Директор по управлению AI-продуктами Джеймс Лу поделился другими деталями. По его словам, компания рассматривает возможность создания виртуального ассистента, который смог бы максимально долго поддерживать разговор. Таким образом владелец не будет чувствовать себя одиноким.

Для реализации идеи нужно оснастить ассистент высокими показателями IQ и EQ. По мнению вице-президента исследовательской компании Gartner Аннет Зиммерман, к 2022 году смартфон будет знать об эмоциональном состоянии владельца больше, чем члены его семьи.

Обсудить перспективы таких разработок можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.