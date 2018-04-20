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Капитальный ремонт проведут в жилых домах района
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Капитальный ремонт проведут в жилых домах района 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Об этом стало известно 19 апреля.
По словам советника Отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы Таганского района Алексея Татаринова, в соответствии с программой реализации краткосрочного капитального ремонта работы выполнят в семи многоквартирных домах. В настоящее время проводятся торги на определение подрядной организации, которая осуществит запланированные проекты.
— В конкурсе примет участие Государственное бюджетное учреждение «Жилищник», — уточнил Алексей Татаринов.
Отметим, что информация о проведении плановых мероприятий будет предоставлена Фондом капитального ремонта позднее.
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