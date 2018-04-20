Капитальный ремонт проведут в жилых домах района

Об этом стало известно 19 апреля.

По словам советника Отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы Таганского района Алексея Татаринова, в соответствии с программой реализации краткосрочного капитального ремонта работы выполнят в семи многоквартирных домах. В настоящее время проводятся торги на определение подрядной организации, которая осуществит запланированные проекты.

— В конкурсе примет участие Государственное бюджетное учреждение «Жилищник», — уточнил Алексей Татаринов.

Отметим, что информация о проведении плановых мероприятий будет предоставлена Фондом капитального ремонта позднее.