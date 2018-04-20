Дом без фасада в Калининграде починят за счёт областной казны

Средства на ремонт домов на улице Левитана № 58 в Калининграде выделят из областной казны. Приведение в порядок фасада и крыши обойдётся региональному бюджету в 2 миллиона рублей. И сегодня мы получили комментарий от директора регионального фонда капитального ремонта.

— Ждали изменения в законодательстве региональное. Дома, у которых трёхлетний период эксплуатации также могут претендовать, как и дома с другим годом постройки на получении субсидии из областного бюджета. Субсидия на данный дом одобрена и в ближайшее время будут проведены все процедуры, то есть отбор, аукцион, на котором будет подрядчик, то есть в течение 60 дней будут достаточно, чтобы провести все работы. То есть до конца года на этом доме, будет порядок, как и на всех остальных.

В Калининграде жители одного из домов на Левитана 4-й месяц живут без утеплённого фасада