Ещё
Дом без фасада в Калининграде починят за счёт областной казны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

Дом без фасада в Калининграде починят за счёт областной казны 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Средства на ремонт домов на улице Левитана № 58 в Калининграде выделят из областной казны. Приведение в порядок фасада и крыши обойдётся региональному бюджету в 2 миллиона рублей. И сегодня мы получили комментарий от директора регионального фонда капитального ремонта.
Оксана Астахова, директор фонда капитального ремонта Калининградской области:
— Ждали изменения в законодательстве региональное. Дома, у которых трёхлетний период эксплуатации также могут претендовать, как и дома с другим годом постройки на получении субсидии из областного бюджета. Субсидия на данный дом одобрена и в ближайшее время будут проведены все процедуры, то есть отбор, аукцион, на котором будет подрядчик, то есть в течение 60 дней будут достаточно, чтобы провести все работы. То есть до конца года на этом доме, будет порядок, как и на всех остальных.
В Калининграде жители одного из домов на Левитана 4-й месяц живут без утеплённого фасада
Вести Калининград: последние новости
В Славском районе появился новый храм Нового мэра Калининграда попросили о ночном трамвае В аэропорту Храброво в три раза подорожала парковка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой238
США предложили лишить российского золота445
США уничтожили суперброневики наемников из РФ83
Асад принял решение после атаки по Сирии143
Россия направила ноту Британии35
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение