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Сергей Кошевой стал руководителем Ассоциации муниципальных образований Калининградской области
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Сергей Кошевой стал руководителем Ассоциации муниципальных образований Калининградской области 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
На эту должность его выбрали главы муниципалитетов.
Напомним, в апреле этот пост покинул Николай Воищев — глава администрации Советска.
Фото: zelenogradsk.com
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