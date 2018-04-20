Деревянную тропинку в Гончаровском парке восстановили по просьбе местного жителя

Коммунальные службы отремонтировали участок деревянной тропинки, расположенной в Гончаровском парке. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился один из местных жителей.

Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью директора ГАУК города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха» Антона Окутина.

— В настоящее время на указанном участке проведены работы по текущему ремонту дорожно-тропиночной сети, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (то)