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Деревянную тропинку в Гончаровском парке восстановили по просьбе местного жителя
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Деревянную тропинку в Гончаровском парке восстановили по просьбе местного жителя 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы отремонтировали участок деревянной тропинки, расположенной в Гончаровском парке. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился один из местных жителей.
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью директора ГАУК города Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха» Антона Окутина.
— В настоящее время на указанном участке проведены работы по текущему ремонту дорожно-тропиночной сети, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (то)
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