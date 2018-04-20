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Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы
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Молодожены получили парковку вместо роскошной виллы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Роскошная вилла, которую молодожены забронировали для медового месяца на испанской Ибице, оказалась парковкой. Об этом сообщает Mirror.
Дейзи Керр и ее муж Томас Майерс выбрали дом у моря на сайте HomeAway. Автор предложения сразу подтвердил бронирование, обещая сделать скидку, и пара перевела ему деньги. После этого владелец виллы перестал отвечать на сообщения. Тогда Керр решила найти дом по адресу в Google и обнаружила, что на его месте располагается стоянка для машин.
Когда Керр позвонила в HomeAway, ее попросили переслать их сообщение с подтверждением бронирования. Оказалось, что его подделали. «Письмо было идентичным, однако на HomeAway сказано, что оплачивать бронь необходимо через сайт, поэтому это только моя ошибка», — рассказала Керр и добавила, что переводила деньги собственнику напрямую.
«Мы два года копили на эту поездку и в итоге потеряли пять тысяч долларов», — пожаловалась девушка.
В сентябре 2017 года турфирма выдала клиентам поддельные билеты на самолет, по которым им отказали в перелете. Выяснилось, что путешественникам выдали поддельные электронные билеты. Сотрудница аэропорта объяснила семье, что по ним ранее уже летали другие люди.
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