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Пограничники России и Абхазии провели совместный рейд на российско-абхазской границе в КЧР
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Пограничники России и Абхазии провели совместный рейд на российско-абхазской границе в КЧР 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 20 апреля. /ТАСС/. Представители погранслужбы ФСБ России и пограничного отряда службы госбезопасности Абхазии провели первый совместный рейд с применением авиации по проверке правопорядка на российско-абхазской госгранице, проходящей по территории Карачаево-Черкесии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Погрануправление ФСБ России по КЧР.
"Рейд с применением авиации проходил на российско-абхазской государственной границе, проходящей по территории Карачаево-Черкесской республики: перевал Кардывач — перевал Дамхурц — перевал Аллаштраху — перевал Наур — перевал Клухорский — перевал Нахар. На участке Пограничного управления ФСБ России по КЧР совместный рейд проводился впервые", — говорится в сообщении.
"Нарушений государственной границы не зафиксировано", — отметили в пресс-службе.
Представители двух стран обсудили актуальные вопросы пограничной безопасности на российско-абхазской государственной границе и договорились о проведении ряда совместных мероприятий в период открытия горных перевалов Главного Кавказского хребта, а также в период подготовки и проведения важных общественно-политических и спортивных мероприятий международного уровня на территории России.
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