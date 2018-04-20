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За что Нагиев затаил обиду на Зейналову
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За что Нагиев затаил обиду на Зейналову 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая Светлана Зейналова попала в немилость к коллеге Дмитрию Нагиеву. Ходят слухи, что именно из-за конфликта с артистом ей пришлось покинуть проект «Голос. Дети».
Светлана призналась, что все дело в том, что Нагиев не понимает юмора. «Я как-то в шутку назвала его „старым конем“ — в том смысле, что его уже ничем не удивить на телевидении, а он перестал со мной общаться», — отметила Зейналова.
Светлана не хотела портить отношения с коллегой и решила наладить диалог с Дмитрием. Перемирие продлилось недолго. «Потом я попыталась как-то растопить лед, вроде получилось. Но во время съемок, когда мы стояли вместе на сцене, я опять как-то неудачно пошутила — и все. Он еще Юрию Викторовичу на меня жаловался!», — рассказала телеведущая в блоге Агаты Муцениеце «Прилучные будни».
Зейналова была соведущей Нагиева в четвертом сезоне вокального телевизионного шоу. Следующий, пятый сезон, она вести отказалась. Официальной причиной ухода телеведущей стала беременность, однако в Сети велись разговоры о том, что Светлану убрали по просьбе Дмитрия.
На место Зейналовой пригласили еще одну популярную персону Агату Муцениеце. Девушка боялась вздорного характера будущего коллеги, поэтому очень волновалась. Ее предупреждали о сложном характере Нагиева. «Я слышала об этом, поэтому, когда нас представляли друг другу, я просто сказала: „Агата!“ — и убежала», — рассказала звезда в своем влоге.
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