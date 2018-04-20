Ещё
В Академическом районе стартовал сезон ярмарок выходного дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

В Академическом районе стартовал сезон ярмарок выходного дня 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Столичные власти объявили о готовности открыть ярмарки выходного дня. Сегодня, 20 апреля, в ЮЗАО заработали сразу 12 площадок, на которых могут разместиться 354 торговых места. Об этом сообщает окружная газета «За Калужской заставой».
Ярмарка Академического района начинает работу по адресу: улица Шверника, владение 19.
Планируется, что на каждой ярмарке появится специальное торговое место для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, которые хотели бы продавать собственный урожай. Приобрести продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из стран — участников Евразийского экономического союза горожане смогут по выходным дням.
Твоя Газета: последние новости
Кинотеатр «Улан-Батор» превратится в многофункциональный центр для всей семьи На мастер-классе в центре спорта и досуга «Орион» учились рисовать Пасхальный натюрморт Горожане выбрали программу открытия летнего сезона в парках столицы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой238
США предложили лишить российского золота445
США уничтожили суперброневики наемников из РФ83
Асад принял решение после атаки по Сирии143
Россия направила ноту Британии35
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение