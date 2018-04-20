В Академическом районе стартовал сезон ярмарок выходного дня 

Столичные власти объявили о готовности открыть ярмарки выходного дня. Сегодня, 20 апреля, в ЮЗАО заработали сразу 12 площадок, на которых могут разместиться 354 торговых места. Об этом сообщает окружная газета «За Калужской заставой».
Ярмарка Академического района начинает работу по адресу: улица Шверника, владение 19.
Планируется, что на каждой ярмарке появится специальное торговое место для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, которые хотели бы продавать собственный урожай. Приобрести продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из стран — участников Евразийского экономического союза горожане смогут по выходным дням.