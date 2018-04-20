Названы 8 стартапов, которые получат до 8 млн рублей и акселерацию от Pulsar VC 

В этом году фонд собрал 542 заявки из России, США, Ирландии, Китая и других стран, отбором стартапов занимались представители российских и зарубежных венчурных фондов, бизнес-ангелы и эксперты.
Каждый из отобранных восьми проектов получит до 8 млн рублей в обмен на долю до 25%, точные суммы и размер доли будет обсуждаться индивидуально, уточнил в разговоре с Rusbase представитель фонда.
Yorso — онлайн-платформа для закупок рыбы и других морепродуктов без посредников;
BRIDGE — сервис для трансграничных сделок между фиатными и цифровыми валютами;
SyncRight — музыкальная платформа для независимых артистов, авторов, продюсеров, лейблов;
IRBISTECH — производитель грануляторов сухого льда и установок для очистки гранулами сухого льда, обещает снизить затраты на этот процесс;
CheckScan — площадка для покупателей FMCG-товаров, где они могут делиться информацией о низких ценах;
NovaST — разрабатывает технологию производства композиционных материалов на основе модифицированных углеродных нанотрубок с помощью 3D-печати;
Digital Loyalty System (бренд SwitchSales) — платформа по автоматическому учету программ лояльности при покупке товаров с привязкой к банковской карте и номеру телефона;
«12 ФМ» — разработчик решений для майнингового оборудования.
Финалисты будут работать с менторами из России, Европы и США, чтобы выстроить бизнес-модель и стратегию по выходу на глобальный рынок. Партнерами программы выступили РВК, ирландское госагентство Enterprise Ireland, Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана и другие организации.