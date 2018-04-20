Глава «Россетей» призвал продолжить консолидацию сетевых активов в России 

«Россети» выступатю за продолжение активной консолидации сетевых активов в России, чтобы исключить рост тарифов за счет создания искусственной конкуренции и снижения надежности электроснабжения потребителей, заявил глава компании Павел Ливинский в ходе круглого стола в Совете Федерации.
В качестве примера Ливинский привел пример «снегопада века» в Центральном федеральном округе в начале февраля 2018 года, когда благодаря мобилизации сил и средств компаниям группы удалось не допустить масштабных отключений и быстро ликвидировать локальные технологические нарушения на своих объектах, а также одновременно направить усилия на восстановление электроснабжения потребителей сторонних территориальных сетевых организаций, которые не справлялись с тяжелыми последствиями непогоды.
Отдельно глава «Россетей» подчеркнул, что для электросетевого комплекса необходимо устанавливать долгосрочные тарифы — от 10 лет, так как это минимальный период окупаемости инвестиций в инфраструктуру.
В ходе своего выступления, Павел Ливинский также остановился на проблеме невыбираемой новыми потребителями заявленной мощности, что в итоге оказывает дополнительное негативное влияние на тариф.
«Особенно остро данная проблема стоит в категории льготников. К примеру, загрузка новых мощностей среди льготной категории потребителей до 15 кВт в среднем по стране не превышает 7%, что сравнимо со статистической погрешностью и негативно сказывается на качестве инвестиционных программ, а это несет в себе колоссальные риски, связанных с надежностью и безопасностью электроснабжения», — подчеркнул глава «Россетей».
Как отмечает компания, позицию о необходимости срочного изменения законодательства для повышения ответственности заявителей в части использования выданной мощности поддержали и другие участники круглого стола, включая заместителя министра экономического развития Михаила Расстригина, заместителя председателя правительства Ленинградской области Дмитрия Ялова и министра энергетики Московской области Леонида Неганова.