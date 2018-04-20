Власти Ингушетии планируют перевести «Горский кадетский корпус» в Магас

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Власти Ингушетии планируют перевести школу-интернат «Горский кадетский корпус им. А. Д. Цароева» из села Сурхахи в столицу республики. Для кадетов построят новый объект стоимостью около 1,2 млрд рублей, сообщил ТАСС глава региона Юнус-Бек Евкуров в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Горский кадетский корпус им. А. Д. Цароева" был создан в 1994 году, с целью улучшения военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки защитников Отечества.

"Кадетский корпус находится в лесной зоне, это визитная карточка любой столицы, вот мы и хотим, чтобы наш «Горский кадетский корпус» располагался в Магасе . Я думаю, мы в этом году завершим все процедурные вопросы с землеотводом, проектно-сметной документацией, а в следующем начнем строительство. Возводиться объект будет в три этапа и на его строительство будут потрачены внебюджетные средства, это примерно 1,2 млрд рублей", — сказал Евкуров.

Руководитель субъекта добавил, что территория, на которой в настоящее время находится кадетский корпус, будет преобразована в круглогодичный оздоровительный лагерь для детей.