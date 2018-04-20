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Власти Ингушетии планируют перевести «Горский кадетский корпус» в Магас
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Власти Ингушетии планируют перевести «Горский кадетский корпус» в Магас 

ТАСС 15 минут назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют перевести школу-интернат «Горский кадетский корпус им. А. Д. Цароева» из села Сурхахи в столицу республики. Для кадетов построят новый объект стоимостью около 1,2 млрд рублей, сообщил ТАСС глава региона Юнус-Бек Евкуров в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
"Горский кадетский корпус им. А. Д. Цароева" был создан в 1994 году, с целью улучшения военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки защитников Отечества.
"Кадетский корпус находится в лесной зоне, это визитная карточка любой столицы, вот мы и хотим, чтобы наш «Горский кадетский корпус» располагался в Магасе. Я думаю, мы в этом году завершим все процедурные вопросы с землеотводом, проектно-сметной документацией, а в следующем начнем строительство. Возводиться объект будет в три этапа и на его строительство будут потрачены внебюджетные средства, это примерно 1,2 млрд рублей", — сказал Евкуров.
Руководитель субъекта добавил, что территория, на которой в настоящее время находится кадетский корпус, будет преобразована в круглогодичный оздоровительный лагерь для детей.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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