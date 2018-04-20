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В Москве арестовали похитителя барокамеры для космонавтов
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В Москве арестовали похитителя барокамеры для космонавтов 

Говорит Москва 19 минут назад
Как передаёт РИА Новости, Владимира Аникина обвиняют в хищении барокамеры из Мемориального музея космонавтики. Агрегат был украден с охраняемой стоянки на 1-й Лыковской улице в начале апреля.
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