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В Москве арестовали похитителя барокамеры для космонавтов
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В Москве арестовали похитителя барокамеры для космонавтов
Говорит Москва
19 минут назад
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Как передаёт РИА Новости,
Владимира Аникина
обвиняют в хищении барокамеры из Мемориального музея космонавтики. Агрегат был украден с охраняемой стоянки на 1-й Лыковской улице в начале апреля.
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