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Лавров назвал неприемлемым призыв ряда сирийских оппозиционеров к Западу продолжить удары
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Лавров назвал неприемлемым призыв ряда сирийских оппозиционеров к Западу продолжить удары 

ТАСС 17 минут назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Призыв части сирийской оппозиции к США и их союзникам продолжить удары по территории Сирии абсолютно неприемлем. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
"Мы выразили серьезную озабоченность тем, что оппозиционеры, которые представляют так называемую Национальную коалицию сирийских оппозиционных и революционных сил, призвали США, Великобританию и Францию продолжить свои военные действия агрессивного характера и распространить военную операцию на всю территорию Сирии. Это абсолютно неприемлемые заявления", — подчеркнул министр.
По словам Лаврова, ООН и ее специализированные структуры не должны остаться в стороне от гуманитарных трудностей сирийского народа. «Мы выразили надежду, что ООН и ее специализированные структуры не останутся в стороне от проблем и трудностей сирийского народа. Нам хотелось бы, чтобы ООН активнее присутствовала там, где востребована помощь в восстановлении жилья, инфраструктуры, объектов народного хозяйства», — сказал он.
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