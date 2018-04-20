Лавров назвал неприемлемым призыв ряда сирийских оппозиционеров к Западу продолжить удары

"Мы выразили серьезную озабоченность тем, что оппозиционеры, которые представляют так называемую Национальную коалицию сирийских оппозиционных и революционных сил, призвали США, Великобританию Францию продолжить свои военные действия агрессивного характера и распространить военную операцию на всю территорию Сирии. Это абсолютно неприемлемые заявления", — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, ООН и ее специализированные структуры не должны остаться в стороне от гуманитарных трудностей сирийского народа. «Мы выразили надежду, что ООН и ее специализированные структуры не останутся в стороне от проблем и трудностей сирийского народа. Нам хотелось бы, чтобы ООН активнее присутствовала там, где востребована помощь в восстановлении жилья, инфраструктуры, объектов народного хозяйства», — сказал он.