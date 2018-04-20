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Требования к перевозчикам по нерегулируемым тарифам утвердили в Подмосковье
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Требования к перевозчикам по нерегулируемым тарифам утвердили в Подмосковье 

РИАМО 21 минуту назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье утвердили требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются регулярными перевозками транспортом по нерегулируемым тарифам, в перечне требований, в частности, речь идет о количестве транспортных средств и передаче мониторинговой информации, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО.
«Установить прилагаемые требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Московской области», — говорится в документе.
Так, перевозчики обязаны не превышать указанное в соответствующем реестре маршрутов регулярных перевозок максимальное количество транспортных средств различных классов, которое разрешается одновременно использовать по маршруту в соответствии с расписанием. В случае, если, в зависимости от времени года, дня недели и времени суток, используется меньшее количество транспортных средств, необходимо указать данную информацию в расписании.
«Обязаны не превышать максимально допустимого соотношения в 3% между количеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством рейсов, предусмотренным для выполнения в течение данного квартала установленным расписанием (в случае, если контроль за соблюдением расписания осуществляется с использованием региональной навигационно-информационной системы Московской области)», — добавляется в документе.
Кроме того, перевозчики должны обеспечить передачу мониторинговой информации о месте нахождения транспортных средств, исправную работу оборудования для перевозок инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного табло, оборудования для безналичной оплаты.
Юридические лица, ИП и участники договора простого товарищества, которые занимаются регулярными перевозками по нерегулируемым тарифам, обязаны информировать министерство транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области, владельцев автовокзалов и автостанций об изменении тарифов за 30 календарных дней.
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