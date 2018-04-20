Требования к перевозчикам по нерегулируемым тарифам утвердили в Подмосковье

Подмосковье утвердили требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются регулярными перевозками транспортом по нерегулируемым тарифам, в перечне требований, в частности, речь идет о количестве транспортных средств и передаче мониторинговой информации, соответствующее постановление правительства Московской области есть в распоряжении РИАМО

«Установить прилагаемые требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам на территории Московской области», — говорится в документе.

Так, перевозчики обязаны не превышать указанное в соответствующем реестре маршрутов регулярных перевозок максимальное количество транспортных средств различных классов, которое разрешается одновременно использовать по маршруту в соответствии с расписанием. В случае, если, в зависимости от времени года, дня недели и времени суток, используется меньшее количество транспортных средств, необходимо указать данную информацию в расписании.

«Обязаны не превышать максимально допустимого соотношения в 3% между количеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством рейсов, предусмотренным для выполнения в течение данного квартала установленным расписанием (в случае, если контроль за соблюдением расписания осуществляется с использованием региональной навигационно-информационной системы Московской области)», — добавляется в документе.

Кроме того, перевозчики должны обеспечить передачу мониторинговой информации о месте нахождения транспортных средств, исправную работу оборудования для перевозок инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного табло, оборудования для безналичной оплаты.