В Выборге выпускникам помогут преодолеть страх перед экзаменами

26 апреля психолог МАУ «Дом молодежи» Альфина Павлова проведет тренинг, который поможет выпускникам общеобразовательных учреждений и студентам избавиться от психологического напряжения в экзаменационную пору.

В экзаменационную пору присутствует психологическое напряжение. Стресс при этом — абсолютно нормальная реакция организма. Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно сказываются на работоспособности и усиливают умственную деятельность. Но излишнее эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное действие. Поэтому важно формирование адекватного отношения к ситуации.

Участники тренинга познакомятся с техниками преодоления страха, узнают, как визуализация предстоящих событий помогает расслабиться, научатся использовать игры и юмор для нормализации психоэмоционального состояния, а главное — смогут рассказать о своих проблемах, тревогах и получить помощь от квалифицированного специалиста.

Групповое тренинговое занятие на тему: «Психологическая подготовка к экзаменам» пройдет: 26 апреля, 17.00 г. Выборг, ул. Димитрова, д. 5, МАУ «Дом молодежи», подростково-молодежный клуб «Вольный».