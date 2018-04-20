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В Выборге выпускникам помогут преодолеть страх перед экзаменами
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В Выборге выпускникам помогут преодолеть страх перед экзаменами 

Ivyborg.ru 22 минуты назад
26 апреля психолог МАУ «Дом молодежи» Альфина Павлова проведет тренинг, который поможет выпускникам общеобразовательных учреждений и студентам избавиться от психологического напряжения в экзаменационную пору.
В экзаменационную пору присутствует психологическое напряжение. Стресс при этом — абсолютно нормальная реакция организма. Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно сказываются на работоспособности и усиливают умственную деятельность. Но излишнее эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное действие. Поэтому важно формирование адекватного отношения к ситуации.
Участники тренинга познакомятся с техниками преодоления страха, узнают, как визуализация предстоящих событий помогает расслабиться, научатся использовать игры и юмор для нормализации психоэмоционального состояния, а главное — смогут рассказать о своих проблемах, тревогах и получить помощь от квалифицированного специалиста.
Групповое тренинговое занятие на тему: «Психологическая подготовка к экзаменам» пройдет: 26 апреля, 17.00 г. Выборг, ул. Димитрова, д. 5, МАУ «Дом молодежи», подростково-молодежный клуб «Вольный».
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