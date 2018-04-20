Румыны против советской кавалерии последняя в истории сабельная атака

После Первой мировой войны из-за развития огнестрельного оружия и тактики ведения боя кавалеристы перестали ходить в атаку верхом. Они использовались как маневренная пехота, которая перед сражением ссаживалась с лошадей и вступала в бой. Однако последняя сабельная атака кавалерии в конном строю произошла в ноябре 1942 года под Сталинградом.

4-й кавалерийский корпус РККА был сформирован в Средней Азии, а командовал им генерал-лейтенант Тимофей Шапкин. В гражданскую войну, будучи казачьим подъесаулом, сражался против советов. После разгрома белого движения переходит в Красную армию. Шапкин воюет с поляками, махновцами и берет в плен лидера басмачей Ибрагим-Бека. В 1942 году корпус Шапкина из Ирана переводится под Сталинград для прорыва румынских позиций южнее города.

Сабельная атака

Когда кавалеристы 4-го корпуса прибыли на поле боя они привычно спешились для атаки и стали ждать окончания артиллерийского обстрела окопов противника. Однако артподготовка произвела на румын такое впечатление, что после ее завершения они стали покидать позиции и убегать в тыл. Шапошников, имея огромный опыт управления кавалерией, отдает приказ сесть в седла и преследоваться врага в конном строю.

Две дивизии кавкорпуса обошли убегающих румын по сторонам и взяли их в клещи. После окружения началось преследование солдат противника, которых кавалеристы рубили шашками. Советские бойцы почти в полном составе вырезали три румынских полка, потеряв при этом 30 человек убитыми.

Развивая успех, шапкинцы заняли железнодорожную станцию Абганерово, где взяли более сотни орудий, склады с амуницией, горючим и продовольствием. Проведя перегруппировку, конница двинулась в сторону стратегически важного города Котельникова, который не удалось взять из-за организованного Манштейном контрудара немецкой бронетехники. Под натиском противника кавалеристы отступили, но в окружении оказалась 81-я дивизия корпуса. Спасти бойцом также помогла атака «по-старинке».

В вечерних сумерках немцы услышали гул тысяч копыт, наступающих строем кавалеристов. Атака была такой стремительной и неожиданной, что немцы не успели организовать оборону. Кольцо окружения было смято, и 81-я дивизия вышла из-под удара. В ходе боев корпус понес большие потери, но смог выиграть время для организации отражения контрнаступления Манштейна.