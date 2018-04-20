Минфин не будет из-за санкций пересматривать макропрогнозы в 2018 году

"Несомненно, наш экономический рост и прогнозы по бюджету были подготовлены с учетом принятых санкций и с учетом того, что санкции будут продолжаться. Вот почему в текущем году мы не планируем пересматривать какие-либо прогнозы из-за недавно введенных санкций, хотя нет сомнений в том, что они (санкции) негативно скажутся на компаниях, которые подпали под ограничения", — сказал министр.