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Акция «Миллион деревьев» пройдет в районе
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Акция «Миллион деревьев» пройдет в районе 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 15 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Посадить кустарники и деревья во дворах и парках своего района жители Орехово-Борисово Северное смогут 21 и 22 апреля. На эти дни в рамках акции «Миллион деревьев» в районе запланирована высадка около двадцати видов деревьев и кустарников.
Сирень обыкновенная и венгерская, спирея Вангутта и средняя, кизильник блестящий, чубушник венечный, можжевельник казацкий и морщинистая роза — это неполный список кустарников, которые готовятся к субботней высадке жителями Орехово-Борисово Северное. А еще 21 и 22 апреля предстоит посадить красные дубы, плодовые яблони, черемуху и рябину.
Все эти культуры жизнеустойчивы, невосприимчивы к загрязнениям и хорошо себя чувствуют на оживленных городских улицах. Точки садовнической активности в районе — улица Генерала Белова, Маршала Захарова, Шипиловский и Борисовский проезды, Шипиловская и Ореховый бульвар.
Подробнее познакомится с адресами, по которым будут высаживать растения, можно здесь.
Чтобы внести вклад в озеленение своего двора, достаточно откликнуться на приглашение на субботник. Весь необходимый инвентарь и саженцы активистам благоустройства выдадут на местах. Там же проведут короткий инструктаж по правилам грамотной посадки.
Всего весной-2018 в Москве планируют высадить более четырех с половиной тысяч деревьев и около двухсот тысяч кустарников.
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