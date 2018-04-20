Журналистка Мегин Келли ответит на вопросы читателей SPLETNIK.RU

Мегин Келли

Журналистка Мегин Келли обожает задавать своим оппонентам острые вопросы. За это ее частенько называют «ястребом американской журналистики». Именно она провоцировала (и удачно!) во время предвыборной гонки в США Дональда Трампа и именно ей дважды удалось поговорить с глазу на глаз с президентом РФ Владимиром Путиным . Теперь же на вопросы будет отвечать сама Келли.

«КВ» задумал спецоперацию — интервью с журналисткой, вопросы для которого редакция будет готовить вместе со своими читателями. Уверены, подборка получится горячая, ведь наши Сплетницы и Сплетники умеют задавать не менее острые вопросы =)

Мегин Келли

Итак, оставляйте свои вопросы для Келли в комментариях под этим постом. Самые интересные мы зададим Мегин в грядущей беседе.