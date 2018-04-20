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Журналистка Мегин Келли ответит на вопросы читателей SPLETNIK.RU
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Журналистка Мегин Келли ответит на вопросы читателей SPLETNIK.RU 

Карельские вести 28 минут назад
Фото: Карельские вести
Мегин Келли
Журналистка Мегин Келли обожает задавать своим оппонентам острые вопросы. За это ее частенько называют «ястребом американской журналистики». Именно она провоцировала (и удачно!) во время предвыборной гонки в США Дональда Трампа и именно ей дважды удалось поговорить с глазу на глаз с президентом РФ Владимиром Путиным. Теперь же на вопросы будет отвечать сама Келли.
«КВ» задумал спецоперацию — интервью с журналисткой, вопросы для которого редакция будет готовить вместе со своими читателями. Уверены, подборка получится горячая, ведь наши Сплетницы и Сплетники умеют задавать не менее острые вопросы =)
Мегин Келли
Итак, оставляйте свои вопросы для Келли в комментариях под этим постом. Самые интересные мы зададим Мегин в грядущей беседе.
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