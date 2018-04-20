Москвич выставил автограф Сталина на продажу 

Житель российской столицы разместил объявление о продаже книги, которую подписал Сталин. Ранее биографический труд с автографом секретаря ЦК принадлежал летчику Михаилу Одинцову. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
За ветхое издание с подписью «На долгую память Одинцову М.
П. И. Сталин. Кремль 1949 год» обладатель раритета просит 120 тысяч рублей.
Помимо этого объявления пользователь также выставлял на продажу автографы других знаменитостей. В его коллекции можно найти подписи легендарного итальянского исполнителя Робертино Лоретти, знаменитого актера Адриано Челентано, а также
рок-музыканта
Автографы прославленных людей пользуются на рынке большой популярностью. В марте мы писали о том, как один из пользователей сервиса бесплатных объявлений попытался продать автограф Олега Табакова.