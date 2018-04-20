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Москвич предлагает купить автограф Сталина за 120 тысяч рублей
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Москвич предлагает купить автограф Сталина за 120 тысяч рублей 

Национальная Служба Новостей 26 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Житель российской столицы оценил издание краткой биографии секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина с его личным автографом в 120 тысяч рублей. Как пишет Ura.ru, предложение размещено на сайте бесплатных объявлений «Юла». По имеющейся информации, ранее издание принадлежало летчику-фронтовику Михаилу Одинцову. Он встречался со Сталиным в Кремле в 1949 году. Вероятно, тогда на страницах книги и появился автограф.
Отмечается, что среди других «лотов» владельца автографа Сталина есть подписи и других известных людей. В их числе, итальянский певец Робертино Лорети и актер Адриано Челентано. Каждый из этих автографов можно приобрести за 15 тысяч рублей.
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