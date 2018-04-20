Дума предложит кабмину ежегодно отчитываться о реализации закона о контрсанкциях 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Законопроект об ответных мерах на недружественную политику США в отношении России будет дополнен ко второму чтению положением, согласно которому правительство должно будет ежегодно отчитываться перед депутатами о реализации закона. Об этом в пятницу рассказал журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
"Предполагается предложить правительству ежегодно отчитываться о реализации этого закона перед Госдумой, представлять подробный обзор об экономических и социальных последствиях принимаемых мер", — заявил он.