В Мурманске Медведев обсудил проблемы рыболовства и рыбопереработки

Премьер-министр Дмитрий Медведев Мурманской области провел совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности. Он вспомнил, как приезжал в регион в 2008 году, и, зайдя в один из магазинов, не обнаружил на прилавках никакой отечественной рыбной продукции.

"За десять лет ситуация изменилась, но, конечно, определенные проблемы в отрасли остаются, а, стало быть, они есть и на прилавках, и на столах потребителей", — отметил глава правительства.

В целом рыбохозяйственный комплекс растет. В прошлом году улов российских рыбаков достиг практически пяти миллионов тонн. И в стране, и за рубежом спрос на продукцию есть, доходы от экспорта тоже растут. И Россия может рассчитывать на большее, если решит ряд проблем. Главная — сырьевая направленность рыбного экспорта.

Илья Шестаков. "По нашим оценкам, упущенная выгода для российского бюджета ежегодно составляет порядка 30-40 миллиардов рублей", — заявил заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства

Значительная часть произведенной на флоте рыбной продукции идет на экспорт, рассказал он. По результатам 2017 года объем экспорта составил 2,1 миллиона тонн (+12 процентов к 2016 году). Но из-за преобладания в структуре поставок продукции с относительно низкой добавленной стоимостью стоимость такого экспорта невысокая — около 2 тысяч долларов за тонну. Переломить положение дел должно введение в строй новых рыбопромысловых судов и перерабатывающих предприятий, строящихся в рамках механизма инвестиционных квот. В рамках первого этапа приема заявок в 2018 году было отобрано или допущено к конкурентной процедуре более 50 проектов по строительству новых рыбопромысловых судов и береговых рыбоперерабатывающих заводов. Совокупный объем заявленных инвестиций по этим проектам составил более 130 миллиардов рублей.

Глава Росрыболовства обратил внимание, что важно четко соблюдать сроки и качество строительства, и попросил глав прибрежных регионов оказывать содействие этим проектам.

"К 2025 году мы ожидаем существенный перелом в сложившейся сырьевой модели", — сказал Шестаков.

К этому году по минтаю и сельди доля продукции с высокой добавленной стоимостью должна составить не менее 50 процентов, по атлантической треске и пикше доля филе и фарша должна достичь 80-90 процентов с текущих 40-50. Дмитрий Медведев назвал абсолютно правильной идею инвестиционных квот в рыбной отрасли и заявил о намерениях расширять его.

"Планируется проведение заявительной кампании по распределению квот на вылов крабов, рассчитываем, что благодаря этому у нас появятся еще и краболовные суда", — сообщил он.

Сейчас готовится соответствующее постановление кабинета министров. А с 1 марта началась заявительная кампания для инвесторов, готовых вкладывать в строительство небольших судов на Дальнем Востоке и на Севере. Но проблема устаревания малого рыбопромыслового флота характерна и для южных российских морей, где, подчеркнул глава Росрыболовства, местами надо вести речь уже о его воссоздании. Потребность в таких судах может составить до 100 единиц.