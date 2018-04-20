Ещё
В Мурманске Медведев обсудил проблемы рыболовства и рыбопереработки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

В Мурманске Медведев обсудил проблемы рыболовства и рыбопереработки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр Дмитрий Медведев в Мурманской области провел совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности. Он вспомнил, как приезжал в регион в 2008 году, и, зайдя в один из магазинов, не обнаружил на прилавках никакой отечественной рыбной продукции.
"За десять лет ситуация изменилась, но, конечно, определенные проблемы в отрасли остаются, а, стало быть, они есть и на прилавках, и на столах потребителей", — отметил глава правительства.
В целом рыбохозяйственный комплекс растет. В прошлом году улов российских рыбаков достиг практически пяти миллионов тонн. И в стране, и за рубежом спрос на продукцию есть, доходы от экспорта тоже растут. И Россия может рассчитывать на большее, если решит ряд проблем. Главная — сырьевая направленность рыбного экспорта.
"По нашим оценкам, упущенная выгода для российского бюджета ежегодно составляет порядка 30-40 миллиардов рублей", — заявил заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Значительная часть произведенной на флоте рыбной продукции идет на экспорт, рассказал он. По результатам 2017 года объем экспорта составил 2,1 миллиона тонн (+12 процентов к 2016 году). Но из-за преобладания в структуре поставок продукции с относительно низкой добавленной стоимостью стоимость такого экспорта невысокая — около 2 тысяч долларов за тонну. Переломить положение дел должно введение в строй новых рыбопромысловых судов и перерабатывающих предприятий, строящихся в рамках механизма инвестиционных квот. В рамках первого этапа приема заявок в 2018 году было отобрано или допущено к конкурентной процедуре более 50 проектов по строительству новых рыбопромысловых судов и береговых рыбоперерабатывающих заводов. Совокупный объем заявленных инвестиций по этим проектам составил более 130 миллиардов рублей.
Глава Росрыболовства обратил внимание, что важно четко соблюдать сроки и качество строительства, и попросил глав прибрежных регионов оказывать содействие этим проектам.
"К 2025 году мы ожидаем существенный перелом в сложившейся сырьевой модели", — сказал Шестаков.
К этому году по минтаю и сельди доля продукции с высокой добавленной стоимостью должна составить не менее 50 процентов, по атлантической треске и пикше доля филе и фарша должна достичь 80-90 процентов с текущих 40-50. Дмитрий Медведев назвал абсолютно правильной идею инвестиционных квот в рыбной отрасли и заявил о намерениях расширять его.
"Планируется проведение заявительной кампании по распределению квот на вылов крабов, рассчитываем, что благодаря этому у нас появятся еще и краболовные суда", — сообщил он.
Сейчас готовится соответствующее постановление кабинета министров. А с 1 марта началась заявительная кампания для инвесторов, готовых вкладывать в строительство небольших судов на Дальнем Востоке и на Севере. Но проблема устаревания малого рыбопромыслового флота характерна и для южных российских морей, где, подчеркнул глава Росрыболовства, местами надо вести речь уже о его воссоздании. Потребность в таких судах может составить до 100 единиц.
"Программа для обновления этого флота составит порядка 500-600 миллионов рублей в год, — озвучил Илья Шестаков совместные с Минпромторгом оценки. — Поскольку тех мер, которые сейчас есть, в частности, субсидирование процентной ставки, явно недостаточно, необходимо разработать новый механизм — возможно, предусмотреть компенсацию и капзатрат при строительстве таких судов".
Российская Газета: последние новости
Сергей Цивилев: Я всегда был человеком команды МИД пообещал не затягивать с ответом на американские санкции Псковитянка наказала приставов за свой несостоявшийся отпуск
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой238
США предложили лишить российского золота440
США уничтожили суперброневики наемников из РФ79
Асад принял решение после атаки по Сирии140
Россия направила ноту Британии31
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение