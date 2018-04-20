В Мурманске Медведев обсудил проблемы рыболовства и рыбопереработки 

Премьер-министр Дмитрий Медведев в Мурманской области провел совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности. Он вспомнил, как приезжал в регион в 2008 году, и, зайдя в один из магазинов, не обнаружил на прилавках никакой отечественной рыбной продукции.
"За десять лет ситуация изменилась, но, конечно, определенные проблемы в отрасли остаются, а, стало быть, они есть и на прилавках, и на столах потребителей", — отметил глава правительства.
В целом рыбохозяйственный комплекс растет. В прошлом году улов российских рыбаков достиг практически пяти миллионов тонн. И в стране, и за рубежом спрос на продукцию есть, доходы от экспорта тоже растут. И Россия может рассчитывать на большее, если решит ряд проблем. Главная — сырьевая направленность рыбного экспорта.
"По нашим оценкам, упущенная выгода для российского бюджета ежегодно составляет порядка 30-40 миллиардов рублей", — заявил заместитель министра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Значительная часть произведенной на флоте рыбной продукции идет на экспорт, рассказал он. По результатам 2017 года объем экспорта составил 2,1 миллиона тонн (+12 процентов к 2016 году). Но из-за преобладания в структуре поставок продукции с относительно низкой добавленной стоимостью стоимость такого экспорта невысокая — около 2 тысяч долларов за тонну. Переломить положение дел должно введение в строй новых рыбопромысловых судов и перерабатывающих предприятий, строящихся в рамках механизма инвестиционных квот. В рамках первого этапа приема заявок в 2018 году было отобрано или допущено к конкурентной процедуре более 50 проектов по строительству новых рыбопромысловых судов и береговых рыбоперерабатывающих заводов. Совокупный объем заявленных инвестиций по этим проектам составил более 130 миллиардов рублей.
Глава Росрыболовства обратил внимание, что важно четко соблюдать сроки и качество строительства, и попросил глав прибрежных регионов оказывать содействие этим проектам.
"К 2025 году мы ожидаем существенный перелом в сложившейся сырьевой модели", — сказал Шестаков.
К этому году по минтаю и сельди доля продукции с высокой добавленной стоимостью должна составить не менее 50 процентов, по атлантической треске и пикше доля филе и фарша должна достичь 80-90 процентов с текущих 40-50. Дмитрий Медведев назвал абсолютно правильной идею инвестиционных квот в рыбной отрасли и заявил о намерениях расширять его.
"Планируется проведение заявительной кампании по распределению квот на вылов крабов, рассчитываем, что благодаря этому у нас появятся еще и краболовные суда", — сообщил он.
Сейчас готовится соответствующее постановление кабинета министров. А с 1 марта началась заявительная кампания для инвесторов, готовых вкладывать в строительство небольших судов на Дальнем Востоке и на Севере. Но проблема устаревания малого рыбопромыслового флота характерна и для южных российских морей, где, подчеркнул глава Росрыболовства, местами надо вести речь уже о его воссоздании. Потребность в таких судах может составить до 100 единиц.
"Программа для обновления этого флота составит порядка 500-600 миллионов рублей в год, — озвучил Илья Шестаков совместные с Минпромторгом оценки. — Поскольку тех мер, которые сейчас есть, в частности, субсидирование процентной ставки, явно недостаточно, необходимо разработать новый механизм — возможно, предусмотреть компенсацию и капзатрат при строительстве таких судов".