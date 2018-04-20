«Заряд энергии и души». Пермские кузнецы изготавливают вишенки в память о погибших в Кемерово

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии Союз кузнецов России призвал кузнецов со всего мира принять участие в акции «Зимняя вишня» и изготовить кованные вишенки. Ульяновская гильдия кузнецов изготовит пятиметровое дерево, а остальных кузнецов просят присылать для него веточки с вишенками. К акции присоединилась пермский мастер Любовь Шадрина

— Я считаю, что это правильный проект. Символ памяти необходим. Хотя в среде кузнецов мнения разделились. Одни считают такую композицию кощунственной, ведь нельзя давить на больную мозоль, и проект носит название злополучного торгового центра. Другие же наоборот готовы выразить таким образом свои соболезнования, тем более, кузнечные изделия всегда несут в себе колоссальный заряд энергии и души, — рассказала 59.ru Любовь.

Также Любовь Шадрина добавила, что среди ее знакомых есть еще два пермских мастера, которые делают вишни. Они хотят отправить совместную посылку от Перми

Ульяновске уже получили вишенки из 35 городов со всей России и даже из-за ее пределов.

Работа в процессе

Молот и наковальня

Любовь Шадрина и ее работа