«Заряд энергии и души». Пермские кузнецы изготавливают вишенки в память о погибших в Кемерово 

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. После трагедии Союз кузнецов России призвал кузнецов со всего мира принять участие в акции «Зимняя вишня» и изготовить кованные вишенки. Ульяновская гильдия кузнецов изготовит пятиметровое дерево, а остальных кузнецов просят присылать для него веточки с вишенками. К акции присоединилась пермский мастер Любовь Шадрина.
— Я считаю, что это правильный проект. Символ памяти необходим. Хотя в среде кузнецов мнения разделились. Одни считают такую композицию кощунственной, ведь нельзя давить на больную мозоль, и проект носит название злополучного торгового центра. Другие же наоборот готовы выразить таким образом свои соболезнования, тем более, кузнечные изделия всегда несут в себе колоссальный заряд энергии и души, — рассказала 59.ru Любовь.
Также Любовь Шадрина добавила, что среди ее знакомых есть еще два пермских мастера, которые делают вишни. Они хотят отправить совместную посылку от Перми.
В Ульяновске уже получили вишенки из 35 городов со всей России и даже из-за ее пределов.
Работа в процессе
Молот и наковальня
Любовь Шадрина и ее работа