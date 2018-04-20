Субботник прошел на территории храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Дубне

Инспекторы Госадмтехнадзора, сотрудники городской администрации, Юнармии и Особой экономической зоны провели субботник на территории храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Дубне, сообщил корреспондент «360».

В церковном дворе разбит настоящий парк, где часто гуляют жители Дубны. Сегодня в обычно тихом и умиротворенном дворе около храма прошел субботник. Люди собирали листву, подрезали ветки деревьев и кустов и подметали дорожки. Завтра инспекторы Госадмтехнадзора будут контролировать проведение субботников в муниципалитетах, а сегодня они наводят порядок сами. Помимо территории около здания, где работают, они пришли к храму и инициировали уборку территории здесь.

Во-первых, храм — это то место, где человек отдыхает, немножко расслабляется душой, ближе к церкви. Поэтому мы сюда ездим охотно, и я даже сотрудникам говорю: давайте выберем место. Естественно, больше дают предпочтение территории церкви. Поэтому мы традиционно, уже несколько лет здесь участвуем в субботниках

— Александр Трухин, начальник территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора.

На призыв помочь с уборкой откликнулись и сотрудники Особой экономической зоны «Дубна». Со своим инвентарем приехали около десятка человек. Приняли участие в субботники и сами жители наукограда.

Там, где мы живем, работаем, мы должны поддерживать порядок так, чтобы нам комфортно было здесь находиться. Если говорить про церковь здесь, в Ратмино, для меня это вообще святое место. У меня здесь дочка крестилась, и сегодня мы также всей семьей приехали, с женой и родителями, принять участие в субботнике

Двор храма привели в порядок за несколько часов, в субботнике приняли участие 25 человек. Субботники в Дубне будут проходить в течение еще трех недель. Главная задача — подготовить город к празднованию Дня Победы.