На мастер-классе в клубе «Летящей походкой» научат скандинавской ходьбе

В среду на следующей неделе в семейном центре «На Кирпичке» пройдет бесплатный мастер-класс, посвященный дыхательным упражнениям и спортивной ходьбе.

В рамках проекта «Московское долголетие» клубом «Летящей походкой» будет проведено бесплатное занятие. Как отмечает руководительница клуба Лада Тюрчева, многие желающие заниматься физическими упражнениями отказываются от намерений по причине быстро появляющейся одышки. Участникам занятия в центре помогут научиться справляться с этой проблемой, а также расскажут о секретах тренировки лёгкой ходьбы и комфортного самочувствия.

В программе мастер-класса заявлено освоение навыков укрепления, восстановления и саморегуляции в ходе занятий скандинавской ходьбой. Организаторами встречи выступает семейный центр и РОО «Центр психофизического совершенствования „Единение“.

Мастер-класс начнется 25 апреля в 11 часов дня по адресу: 1-й Кирпичный переулок, дом 17 (вход со двора).

Вход свободный по записи: +7 (495) 366-77-27.

Фото: предоставлено Семейным центром „На Кирпичке“.