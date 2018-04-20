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Муниципалитеты Челябинской области получат в 2 раза больше денег на дороги
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Муниципалитеты Челябинской области получат в 2 раза больше денег на дороги 

АиФ 30 минут назад
Фото: АиФ
Ремонт региональных и межмуниципальных дорог начнётся в июне, но уже известно, что вдвое увеличено финансирование муниципалитетов области в части ремонта дорожной сети, сообщил на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» министр дорожного хозяйства Дмитрий Микулик.
В 2018 году больший объём денежных средств распределен в муниципалитеты. Если в прошлом году цифра субсидии муниципальным образованиям была около 2,5 млрд рублей, то в этом она увеличилась до 4,5 млрд
Основной получатель этих денег — Челябинск, речь идёт о более 3 млрд рублей, которые уже распределены и заложены в программу строительства и ремонта дорожной сети. При необходимости будут выделены дополнительные средства, всё это делается в рамках подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС.
Нужно отметить, что Челябинской агломерации удалось защитить федеральный проект «Безопасные качественные дороги», и получила в качестве софинансирования на условиях 50/50 (федеральный/областной бюджеты) 1 млрд рублей. Что позволило значительно увеличить итоговую сумму на ремонт челябинских дорог.
«В планах на 2018 год, — рассказал министр дорожного хозяйства области Дмитрий Микулик, — реконструкция и строительство 78 км дорог. Около 120 км дорог будут подвержены ремонту и капитальному ремонту. И в рамках девствующих контрактов по содержанию ещё 150 км дорог будут приведены в нормативный вид. Имеются ввиду облегчённые виды работ по замене верхнего слоя асфальта».
Из-за малоснежной зимы глубина промерзания грунта в этом году превышает норматив до полуметра, поэтому обследование дорожной сети завершится только к концу мая. После этого план будет откорректирован.
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