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Состоялась премьера музыкального клипа с тюменской моделью в главной роли
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Состоялась премьера музыкального клипа с тюменской моделью в главной роли 

72.ru 35 минут назад
Фото: 72.ru
Буквально недавно мы рассказали вам о том, что стартовали съёмки нового клипа на песню российского певца Димы Билана, а уже сегодня артист готов презентовать новинку публике. Видеоролик на песню «Девочка, не плачь» съёмочная команда создавала на солнечном Кипре в конце марта. Роль главной героини досталась обладательнице титулов «Мисс Тюмень-2005», «Мисс Россия-2007» и «Мисс Мира-2008» — тюменке Ксении Сухиновой.
Работа над созданием нового видеоролика тут ещё в самом разгаре. Все сбежались посмотреть уже отснятые дубли
— Продолжение нашей с Димой Биланом истории с очень неожиданным финалом, — уточнила белокурая красавица, решив показать поклонникам тизер нового клипа со своим участием.
Говоря о продолжении, девушка имела ввиду свою предыдущую совместную работу с популярным артистом: в начале сентября прошлого года певец презентовал клип на свой трек под названием «Держи», где главной героиней как раз и стала Ксения Сухинова. Подтверждает данные о взаимосвязи двух видеороликов и музыкальный продюсер певца Яна Рудковская.
Кадр со съёмок нового клипа. Здесь уже светловолосая модель красуется в нежном образе, надев ярко-жёлтое платье
— 20 апреля мы презентуем продолжение истории, показанной в клипе на песню «Держи». И снова в главной роли — невероятная Ксения Сухинова. Надеюсь, наш «чёрный» юмор все оценят, развязка будет абсолютно неожиданная, — заверила она.
Сам артист пообещал, что в его официальном канале на YouTube новинка появится в эту пятницу, 20 апреля. Пока поклонники жду этого заветного момента, предлагаем посмотреть сокращённую версию этой видеоистории.
Публикация от Ksenia Sukhinova (@kseniasukhinova) 19 Апр 2018 в 1:10 PDT  Помимо съёмок в клипах одна из самых красивых девушек нашей страны успевает вести эфиры на молодёжном телеканале. А в середине апреля Ксения вошла в состав строгого жюри и помогала выбрать ту, что получила титул «Мисс Россия-2018».
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