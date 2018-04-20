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Суд обязал челябинскую УК отремонтировать игровую площадку
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Суд обязал челябинскую УК отремонтировать игровую площадку 

Уральский меридиан 37 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Прокурор Тракторозаводского района города Челябинска обратился в суд с исковым заявлением с требованиями о возложении на УК обязанности принять меры по выполнению ремонта игровой площадки, так как игровое оборудование не соответствует требованиям действующего законодательства.
«В ходе проведения проверки соблюдения законодательства при эксплуатации детской игровой площадки, расположенной в Тракторозаводском районе были выявлены многочисленные нарушения, в частности наличие зазоров, повреждений, выступающих деталей, что создает непосредственную угрозу жизни и здоровья самого незащищенного слоя населения — несовершеннолетних», — сообщает областная прокуратура.
Тракторозаводский районный суд города Челябинска удовлетворил иск, поскольку содержание элементов благоустройства в границах придомовой территории относится к обязанностям управляющей организации в силу прямого указания закона. Судебный акт вступил в законную силу.
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