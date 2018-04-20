Ещё
Во дворе на улице Лескова починили газонное ограждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во дворе на улице Лескова починили газонное ограждение 

Управа района Бибирево 34 минуты назад
Фото: Управа района Бибирево
Газонное ограждение во дворе дома № 23 по улице Лескова было отремонтировано на днях сотрудниками ГБУ «Жилищник района Бибирево». Поводом для проведения работ стало размещенное на портале «Наш город» сообщение местного жителя.
Заявка пользователя была оперативно обработана, коммунальщики проверили техническое состояние газонного ограждения на дворовой территории и провели необходимые работы.
Через несколько дней на портале «Наш город» появилось ответное сообщение за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
-Эксплуатирующей организацией выполнены работы по ремонту и окраске ограждений газонов, — говорится в ответе.
Напомним, что на портале «Наш город» каждый москвич может оставить обращение, касающееся ЖКХ, транспорта, потребительского рынка и других сфер жизни своего района.
Управа района Бибирево: последние новости
Школьники из Бибирева встретились с ликвидаторами катастрофы на Чернобыльской АЭС С фасада одного из домов по Алтуфьевскому шоссе удалили вандальные граффити На Алтуфьевском шоссе заработала ярмарка выходного дня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота298
Безопасность России оказалась под угрозой80
Порошенко пригрозил крымчанам99
Боевики сдались после ударов ВКС РФ44
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора141
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение