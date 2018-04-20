Во дворе на улице Лескова починили газонное ограждение

Газонное ограждение во дворе дома № 23 по улице Лескова было отремонтировано на днях сотрудниками ГБУ «Жилищник района Бибирево». Поводом для проведения работ стало размещенное на портале «Наш город» сообщение местного жителя.

Заявка пользователя была оперативно обработана, коммунальщики проверили техническое состояние газонного ограждения на дворовой территории и провели необходимые работы.

Через несколько дней на портале «Наш город» появилось ответное сообщение за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили

-Эксплуатирующей организацией выполнены работы по ремонту и окраске ограждений газонов, — говорится в ответе.

Напомним, что на портале «Наш город» каждый москвич может оставить обращение, касающееся ЖКХ, транспорта, потребительского рынка и других сфер жизни своего района.