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Названы науки с наибольшим уровнем доминирования мужчин
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Названы науки с наибольшим уровнем доминирования мужчин 

Индикатор 34 минуты назад
Фото: Индикатор
Ученые проанализировали миллионы статей и препринтов с целью выяснить соотношение мужчин и женщин в авторах работ. В наибольшей степени мужчины доминируют в финансовой математике, информатике и физике. Больше всего женщин-ученых среди исследователей мозга, юристов и создателей противоопухолевых препаратов, но в большинстве их доля не достигает половины. Статья с результатами трех авторов, двое из которых — женщины, опубликована в журнале PLOS Biology, информация в интерактивном виде представлена на сайте GitHub.
Различия в вовлеченности людей разных полов в научную деятельность в последние годы становятся в фокус внимания многих государственных программ. Однако среди дисциплин, объединяемых в англоязычной среде в группу STEMM (science, technology, engineering, mathematics and medicine — наука, технология, инженерия, математика и медицина) мужчины по-прежнему заметно превалируют. В абсолютном большинстве областей наблюдается динамика в сторону выравнивания, но при текущих темпах для достижения баланса понадобится несколько сотен лет.
В новой работе исследователи из Мельбурнского университета в Австралии проанализировали 9,7 миллионов статей из баз данных PubMed и arXiv. В автоматическом режиме удалось определить пол 1,18 миллиона авторов 538 688 статей, опубликованных с 1991 года. Из 115 рассмотренных дисциплин в 87 доля женщин составляла меньше 45%. Отдельно был проанализирован пол последнего автора, который обычно является руководителем работы. Например, в физике на последнем месте стоят женщины всего в 13% случаев, а годовой прирост составляет всего 0,1%. Согласно данным авторов, примерно одинаковое количество мужчин и женщин среди главных авторов в статьях по физике с текущей динамикой будет только через 258 лет.
Также на поколения может сохраниться разрыв в компьютерных науках, математике и хирургии. «Если мы хотим быстрее добиться того, что половина физиков являются женщинами, то необходимо осуществлять новые направленные на это инициативы, которые должны дополнять и сочетаться с текущими», — говорит один из авторов Люк Холман. Однако авторы отмечают, что в некоторых дисциплинах данные могут быть неточны, так как на arXiv принято указывать только инициалы, а во многих случаях, например, в физике высоких энергий, очередность авторов алфавитная, а не по значимости.
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