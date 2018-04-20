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На Алтуфьевском шоссе заработала ярмарка выходного дня
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На Алтуфьевском шоссе заработала ярмарка выходного дня 

Управа района Бибирево 34 минуты назад
Фото: Управа района Бибирево
Ярмарка выходного дня в районе Бибирево открылась в пятницу, 20 апреля, по новому адресу — Алтуфьевское шоссе, владение 70. Об этом сообщили в управе.
— По этому адресу торговые ряды переехали с улицы Лескова, дом 14, в связи с ведущимися работами на месте кинотеатра «Будапешт». Новая точка была заранее согласована с муниципальными депутатами. Там представлены фермерские товары и продукция отечественных производителей: овощи, фрукты, зелень, мясные, молочные и хлебобулочные изделия, — рассказали в управе. — В общей сложности на ярмарке обустроено 24 места для торговли.
Традиционно ярмарка будет работать в пятницу, субботу и воскресенье с 09.00 до 20.00. (вт)
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