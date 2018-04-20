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Почетную награду за наибольший вклад в загрязнение природы России получает Пятерочка
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Почетную награду за наибольший вклад в загрязнение природы России получает Пятерочка 

PlayboyRussia.com 39 минут назад
Фото: PlayboyRussia.com
Российское представительство экологической организации «Гринпис» присудил компании X5 Retail Group антинаграду за наибольший вклад в загрязнение страны пластиковыми пакетами. Возле офиса крупнейшего ритейлера России также был установлен двухметровый полиэтиленовый пакет, наполненный использованными пакетами из магазинов сети — «Пятерочки», «Перекрестка» и «Карусели».
@greenpeace_ru  Акция была приурочена ко Дню Земли, который пройдет в этом году 22 апреля. В этот день сотрудники «Гринпис» призывают неравнодушных людей навсегда «порвать с пластиковыми пакетами», а также заставить супермаркеты стать экологичнее.
«Мы считаем, что Х5 Retail Group как лидер рынка должен взять на себя ответственность за будущее продаваемой упаковки и отказаться от одноразовых пакетов, как это уже сделали многие крупные европейские сети», — говорится в послании «Гринпис».
Ранее активисты уже устраивали акцию против распространения полиэтиленовых пакетов. Так, в апреле напротив одного из московских супермаркетов «Пятерочка» представители «Гринпис» установили три билборда, вдохновленные фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Надписи на них гласили: «Миллиарды ваших пакетов отравляют природу», «И вы до сих пор бездействуете», «Как же так, „Пятерочка“?».
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