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50% от суммы ЖКУ в пользу внимательного жителя. В жилищный кодекс внесены изменения
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50% от суммы ЖКУ в пользу внимательного жителя. В жилищный кодекс внесены изменения 

Mirmol.ru 39 минут назад
Фото: Mirmol.ru
В жилищный кодекс внесены измененияЕсли при изучении квитанции ЖКУ у жителя появятся сомнения, то ему необходимо знать, что в случае превышенных цифр в отношении организаций будут приняты необходимые меры по федеральному закону №485 «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу с этого года.
Согласно новому закону, управляющие компании, жилищно-строительные кооперативы, ресурсоснабжающие организации, в случае необоснованного увеличения суммы ЖКУ, обязуются выплатить штраф в размере 50% величины превышенной стоимости в квитанции ЖКУ.
Если подозрения в нечестности организаций возникли, то для начала необходимо письменно обратиться к поставщику услуг с заявлением о проведении проверки показаний, указанных в квитанции.
А управляющая организация обязана в свою очередь в течении 30 дней принять меры и в случае действительно неверных показаний, оплатить штраф.
Напомним, что по жилищному законодательству предусмотрены административные меры за отказ от выполнения предписаний надзорного органа.
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