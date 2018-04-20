50% от суммы ЖКУ в пользу внимательного жителя. В жилищный кодекс внесены изменения

В жилищный кодекс внесены измененияЕсли при изучении квитанции ЖКУ у жителя появятся сомнения, то ему необходимо знать, что в случае превышенных цифр в отношении организаций будут приняты необходимые меры по федеральному закону №485 «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу с этого года.

Согласно новому закону, управляющие компании, жилищно-строительные кооперативы, ресурсоснабжающие организации, в случае необоснованного увеличения суммы ЖКУ, обязуются выплатить штраф в размере 50% величины превышенной стоимости в квитанции ЖКУ.

Если подозрения в нечестности организаций возникли, то для начала необходимо письменно обратиться к поставщику услуг с заявлением о проведении проверки показаний, указанных в квитанции.

А управляющая организация обязана в свою очередь в течении 30 дней принять меры и в случае действительно неверных показаний, оплатить штраф.

Напомним, что по жилищному законодательству предусмотрены административные меры за отказ от выполнения предписаний надзорного органа.