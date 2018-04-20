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Проспект Кирова стал опасен для пешеходов Саратова
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Проспект Кирова стал опасен для пешеходов Саратова 

Новости Саратова 41 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Главная пешеходная зона областного центра таит в себе скрытые опасности.
Связано это с плиточным покрытием, которое местами очень сильно просело, грозясь провалиться.
Напомним, 18 апреля на проспекте Кирова напротив саратовской консерватории в яму угодил мусоровоз, который основательно застрял в провале задним колесом. Скорее всего, весной грунтовые воды дали осадку плиточному покрытию, которое не выдержало груза тяжелой машины.
Провал быстро устранили вечером того же дня. Однако, судя по всему, осадка грунта продолжилась. Через двое суток плитка начала «гулять», рискуя снова провалиться. Таких опасных мест на данном участке перед консерваторией несколько.
Фото: Новости Саратова
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