Депутат Бундестага назвал дело Скрипаля поводом для продления санкций против РФ

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Дело Скрипаля, а также последнее обострение ситуации вокруг Сирии являются поводом для продолжения санкционной политики Запада в отношении России . Об этом заявил в пятницу депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии Маркус Фронмайер , выступая на пленарном заседании Ялтинского международного экономического форума.

"Последние события в отношениях между Россией и Западом по сирийскому вопросу, ситуация со Скрипалем являются поводом для продолжения западными правительствами санкционной политики в отношении России", — подчеркнул он.

Депутат отметил, что экономика Германии несет большой ущерб из-за антироссийских санкций. «Мы нуждаемся в России», — заявил Фронмайер.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании , и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что оно разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту.

14 апреля США , Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске , штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийской Думе

IV Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.