Школы, поликлиники и спортзалы планируют построить в Химках

Поликлиники, спортивные центры, развивающие детские учреждения и другие объекты досуга могут появиться в районе Левобережный городского округа Химки , говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В подмосковных Химках состоялись публичные слушания по вопросам возможного возведения объектов социальной инфраструктуры на территории микрорайона Левобережный. Участие в мероприятии приняли представители структурных подразделений администрации, Общественной палаты и жители муниципалитета», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, главная тема слушаний — получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

В соответствии с утвержденным генпланом и планом застройки, эта территория входит в состав многофункциональной общественно–деловой зоны, которая подразумевает создание объектов социальной инфраструктуры: спортивных центров, учреждений здравоохранения и других объектов досуга для жителей.

«Мы провели опрос жителей микрорайона Левобережный и узнали потребности и пожелания в части возможного строительства различных объектов инфраструктуры. В планах, на территории досугового центра возможно строительство поликлиники, объектов для занятий спортом, развивающих детских учреждений», — прокомментировал представитель компании — застройщика ООО «Олимп» Артур Пирумов.

Пирумов отметил, что для воплощения планов по реализации строительства объектов социальной инфраструктуры, придется нарушить некоторые ограничения, которые есть на этом участке.

«Чтобы воплотить все задуманные идеи и создать на территории микрорайона развитую инфраструктуру, нам необходимо внести корректировки и изменения, а именно, мы планируем увеличить этажность досугового центра», — сказал он.

Согласно законодательству, получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства можно без внесения изменений в генеральный план и план землепользования и застройки.