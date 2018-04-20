УК привели в порядок газовое оборудование в 3 домах в Подмосковье

«Управляющие компании из трех городских округов исполнили предписания Госжилинспекции Московской области о приведении в порядок внутридомового газового оборудования. Руководитель надзорного ведомства Вадим Соков уточнил, что нарушения были устранены в Лосино-Петровском, Орехово-Зуеве и Люберцах», — говорится в сообщении.

Коррозию и отслоение окрасочного слоя газопровода в одном из домов выявили в Лосино-Петровском. Управляющая компания покрасила трубы в течение 10 дней.

В доме городского округа Орехово-Зуево управляющая компания «ОГК НКС» восстановила окрасочный слой ВДГО в течение 2 недель. За нарушение УК была оштрафована на 40 тысяч рублей.

Плохое состояние домового газопровода инспекторы зафиксировали в доме в Люберцах. Обнаружено шелушение окрасочного слоя и следы коррозии.

«Нарушения правил эксплуатации газового оборудования означают угрозу жизни и здоровью людей. Мелочей здесь нет. Управляющие компании должны постоянно следить за исправностью трубопроводов, производить их окраску и заключать договоры на обслуживание со специализированными организациями», — напомнил Соков.