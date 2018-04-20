Сербы воздвигнут памятник российским спасателям

Словения, Эксперты подчеркивают, что во время натовских бомбардировок СРЮ в 1999 году Белград оказался в международной блокаде: структуры ООН и другие гуманитарные организации покинули ее пределы. При этом на территории государства тогда находилось более 500 тысяч беженцев, скрывавшихся от войны и прибывших сюда из других регионов бывшей Югославии ( Хорватия Босния и Герцеговина и др.). Россия тот час же отреагировала на призывы о помощи этим людям, в результате была проведена операция «Фокус»: в Сербию были направлены десятки КамАЗов с гуманитарными грузами.

В мае 1999 года в сербский город Прокупле прибыл аэромобильный госпиталь МЧС с 42 сотрудниками, оборудованием и запасом медикаментов. Он проработал здесь около трех месяцев, оказав помощь тысячам людей. Сотрудники администрации сербского города Прокупле на днях посетили РСГЦ, подняв там вопрос об установке памятного знака на месте работы «русского госпиталя».

"Мы помним помощь русского народа и МЧС по прошествии почти 20 лет. Благодаря работе госпиталя была оказана медицинская помощь более чем 3 тысячам человек. Кроме того, госпиталь стал щитом от натовских ракетно-бомбовых ударов. Мы безгранично благодарны МЧС России и его специалистам", — подчеркнул глава администрации.

Как отметили в РСГЦ, рабочая группа уже разработала макет памятника, который будет открыт к 20-й годовщине — в мае 2019 года. Между тем наши спасатели на Балканах продолжают славные традиции своих предшественников и уже заслужили признание и уважение как в Сербии, так и регионе.

Напомним, что 25 апреля 2012 года в сербском городе Ниш представители России и Сербии подписали Соглашение о создании Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) — уникальной структуры, предназначенной исключительно для гуманитарной деятельности — помощи, спасению и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии. Свою выучку российские спасатели продемонстрировали в мае 2014 года в ходе ликвидации последствий наводнения в Сербии. Тогда, рискуя собственной жизнью, они спасли 2262 человека, 604 из которых — дети.

Справка «РГ»

24 марта 1999 года, начались варварские бомбардировки Союзной Республики Югославия силами НАТО . Они закончились только 10 июня 1999 года. Тогда, по оценкам югославской стороны, общее число погибших гражданских лиц превысило 2500 человек, в том числе почти 400 детей, еще около 10 тысяч людей были серьезно ранены, без вести пропал 821 человек, большинство из которых — сербы. Материальный ущерб государству составил 29,6 миллиарда долларов.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что сербский народ никогда не забудет произошедшей трагедии, навечно отпечатавшейся в памяти каждого серба.

"Ночь 24 марта 1999 года мы будем помнить всегда, как одну из самых тяжелых ночей для нашего народа. Но сегодня прямо и гордо, печальным голосом и тихо, вместе с тем ясно, мы можем сказать — вы убивали нас, наших детей, а Сербию не смогли убить, потому что Сербию никто никогда не сможет убить", — подчеркнул сербский лидер.