В США призвали палестинских лидеров не поощрать насилие

Palestinians in Gaza have the right to protest their dire humanitarian circumstances. Organizers & leaders should focus on that message, not stoke the potential for more violence with firebombs & flaming kites, and must keep a safe distance from the border. The cost of these…1/4 — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 19 апреля 2018 г.

​"Палестинцы в Газе имеют право на протест против жутких гуманитарных условий. Организаторы и лидеры должны сосредоточиться на этом посыле, а не стимулировать эскалацию насилия при помощи бутылок с зажигательной смесью и подожженных бумажных змеев. Они также должны оставаться в стороне от пограничной стены", — написал Гринблатт в своем Twitter.

Протестные акции под общим названием «Великий марш возвращения», начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая.

В пятницу в результате столкновений с израильской армией погибли два палестинца, еще 83 получили ранения. По сообщению армейской пресс-службы, в беспорядках принимают участие около трех тысяч человек. Демонстранты предпринимают попытки приблизиться к пограничной стене, жгут покрышки и «запускают воздушных змеев, к которым прикреплены зажженные предметы».

В общей сложности за месяц протестов погибли почти 40 человек, пострадали более 3 тысяч.

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля , и их потомков, живущих на чужбине.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.