Юридические новости: депутаты не слушают суд, а пассажиры летят стоя

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, почему депутаты не спешат исполнять решения суда и зачем планировать свадьбу за год.

Если депутаты требуют неукоснительного применения законов от российских граждан, то сами порой бывают довольно небрежны. Даже в том, что касается исполнения воли Конституционного суда — главного в судебной системе и единственного толкователя Конституции. Оказывается, народные избранники не исполнили 28 его постановлений, самое первое из них — еще от 2008 года.

Как сообщают «Ведомости», ключевую проблему с исполнением решений секретариат суда связывает «с затягиванием Госдумой принятия необходимого законодательного регулирования», так как регламент Госдумы позволяет депутатам нового созыва отказываться от рассмотрения либо менять очередность законопроектов, не нарушая таким образов срок их рассмотрения…

Возможно, главная проблема не в том, что Госдума занята другими проблемами, а в том, что несоответствие Конституции в разных отраслях по-разному трактуется. В уголовном праве любое дело на любой стадии будет пересмотрено в случае признания его судом несоответствующим Конституции. А вот ни в административном, ни в гражданском такого механизма нет.

Еще одной из новостей пятницы стала прекрасная инициатива законодателей, пока еще не оформившаяся в виде закона: можно за год до даты бракосочетания подать заявление в ЗАГС. Так много времени, чтобы передумать? Наверно, нет, ведь это касается портала «Госуслуги» — в самом ЗАГСе вы по-прежнему можете заказать эту услугу за месяц-два. Другое дело, что многие даты могут быть заняты — и День Святого Валентина здесь не главный: по статистике, больше всего женятся на праздник Красной горки — это первое воскресенье после Пасхи, в День города и в День Матери — последнее воскресенье ноября.

Наконец, сегодня стало известно, что настоящий лоукостер из России предполагает закупить для своих рейсов… «стоячие» кресла. Предполагается, что такие компании экономят на всем — и это видно из их названия («low cost» — «низкая цена»). В действующем законодательстве в общем и в Воздушном кодексе РФ нет четкого указания на то, что пассажиры обязательно должны лететь сидя. А как же просьба пристегнуть свои ремни? Не беспокойтесь: еще несколько лет назад другие авиакомпании предлагали свои варианты полета пассажиров стоя, и в таких случаях на время взлета и посадки тоже будет предусматриваться их фиксация. Кроме того, пассажиры, конечно, не будут стоять как в общественном транспорте — у каждого будет огороженное, обитое валиками место. Полетим — разберемся.