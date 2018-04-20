Москва подарила Марий Эл почти 50 автобусов и троллейбусов 

В рамках сотрудничества между главой Марий Эл Александром Евстифеевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным в республику будет безвозмездно передано около 50 пассажирских автобусов и троллейбусов.
«Транспортные средства находятся в хорошем техническом состоянии, однако, по мнению столичных властей, несколько устарели по дизайну. А вот с нашей точки зрения, они очень даже пригодны для работы в Йошкар-Оле», — цитирует издание «Медиапоток» Александра Евстифеева.
Решение о передаче обозначенного «движимого имущества» в собственность Республики Марий Эл принято правительством Москвы в феврале текущего года.
2 апреля стало известно, что власти столицы передадут МУП «Арзамаспассажиравтотранс» 26 единиц автобусов большой вместимости. На данный момент в Арзамас уже прибыли 10 автобусов, три из которых вышли на линию.
Фото: marpravda.ru