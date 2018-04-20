Кайли Дженнер продолжает радовать подписчиков милыми фотографиями дочки

Несколько дней назад подписчики Кайли Дженнер осудили молодую мамочку за то, что она оставила свою 11-недельную малышку Сторми и отправилась веселиться на фестиваль музыки и искусства Coachella. Кстати, именно там Джастин Бибер совершил героический поступок и защитил девушку от разбушевавшегося наркомана, который набросился на нее и начал душить. Что касается Кайли, то она уже вернулась домой и вновь приступила к своим материнским обязанностям.

Желая порадовать поклонников новыми фотографиями малышки, Кайли опубликовала два снимка: на одном можно разглядеть пухлые ножки Сторми, а на другом — девочку целиком. «Маленький ангелочек», — подписала фото звезда. Правда, лицо малышки Кайли прикрывает своими волосами. Кстати, у нее новая прическа: черное каре. На первом фото в кадр вновь попали длинные ногти звезды. Хейтеры не раз задавались вопросом, как она с такими ногтями ухаживает за малышкой и меняет ей подгузники.

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Напомним, что Сторми появилась на свет 1 февраля. До самых родов Кайли скрывалась от прессы и предпочитала не комментировать свою беременность, поэтому фотографии звезды с округлившимся животиком появились в Сети уже после родов. А первое фото Сторми, на котором можно разглядеть ее личико, — только полтора месяца спустя.