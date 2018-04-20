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В Ростове четыре троллейбуса свяжут ЗЖМ и центр
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В Ростове четыре троллейбуса свяжут ЗЖМ и центр 

161.ru 53 минуты назад
Фото: 161.ru
До конца этого года в донской столице на маршруты выйдут четыре дополнительных троллейбуса. Об этом 161.ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Запустить в тестовом режиме по два троллейбуса по маршрутам № 8 и 12 ГПЗ-10 — Центральный рынок планируется до конца года, — сказано в сообщении.
Если тестовые запуски пройдут нормально, то количество транспорта на этих маршрутах увеличат.
Троллейбусы маршрутов № 8 и 12 будут курсировать по практически одинаковому направлению. Отличие в том, что № 8 с Коммунистического сворачивает на улицу Зорге, а № 12 — на Тружеников.
Сейчас в городе работает пять троллейбусных маршрутов:
№ 1 Главный железнодорожный вокзал — Сельмаш;
№ 2 Пригородный железнодорожный вокзал — Красный Акcай;
№ 5 Главный ж/д вокзала — Сельмаш;
№ 6 Центральный рынок — Площадь Королева;
№ 22 Пригородный ж/д вокзал — Площадь 40 лет Победы.
Между ЗЖМ и центром города троллейбусы не ездят.
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