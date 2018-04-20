В Ростове четыре троллейбуса свяжут ЗЖМ и центр

До конца этого года в донской столице на маршруты выйдут четыре дополнительных троллейбуса. Об этом 161.ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Запустить в тестовом режиме по два троллейбуса по маршрутам № 8 и 12 ГПЗ-10 — Центральный рынок планируется до конца года, — сказано в сообщении.

Если тестовые запуски пройдут нормально, то количество транспорта на этих маршрутах увеличат.

Троллейбусы маршрутов № 8 и 12 будут курсировать по практически одинаковому направлению. Отличие в том, что № 8 с Коммунистического сворачивает на улицу Зорге, а № 12 — на Тружеников.

Сейчас в городе работает пять троллейбусных маршрутов:

№ 1 Главный железнодорожный вокзал — Сельмаш;

№ 2 Пригородный железнодорожный вокзал — Красный Акcай;

№ 5 Главный ж/д вокзала — Сельмаш;

№ 6 Центральный рынок — Площадь Королева;

№ 22 Пригородный ж/д вокзал — Площадь 40 лет Победы.

Между ЗЖМ и центром города троллейбусы не ездят.